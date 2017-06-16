В Крыму состояние фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова ухудшилось и он просит оказать ему медицинскую помощь. Об этом 16 июня в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Джеппарова Джемиль Темишев.

«У него (Арсена Джеппарова – КР) были серьезные проблемы со здоровьем, но не смотря на это по надуманным основаниям его поместили на 20 дней в карцер. Из-за холода и сырости он застудил почки, появились различные воспалительные процессы», – отметил Темишев.

Он добавил, что Джеппаров каждый день пишет заявление, чтобы ему предоставили медицинскую помощь.

«Я попросил его написать такое же заявление, чтобы я его отправил на имя начальника СИЗО и на имя начальника санчасти. Также буду направлять это заявление прокурору республики и Уполномоченному по правам человека в России», – добавил Темишев.

13 июня Джеппарова на 25 дней отправили в карцер за то, что он якобы не открыл дверь в камеру по требованию администрации СИЗО.

Во время пребывания в СИЗО у Джеппарова резко ухудшилось состояние здоровья, его адвокаты неоднократно требовали предоставить крымчанину медицинскую помощь.

Фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».