Умер бывший канцлер Германии Коль

В Германии в возрасте 87 лет скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль. Эту информацию подтвердили в партии «Христианско-демократический союз», членом которой он был.

Причина смерти пока неизвестна. Коль умер в своем доме в Людвигсхафен-ам-Райн.

Гельмут Коль был канцлером Западной Германии в 1982-1990 годах, а также объединенной Германии до 1998 года.

Коль был сторонником Евросоюза и евро, а также, в частности, присоединения как в ЕС, так и в НАТО бывших стран так называемого социалистического лагеря