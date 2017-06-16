Украинские правозащитники уточняют данные о массовой проверке документов в Крыму

Украинские правозащитники уточняют информацию о массовой проверке документов у крымчан в поселке Урожайное 15 июня. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Пока мы знаем, что эта информация подтверждается, что такие рейды по паспортам действительно проводились. У нас нет информации о задержанных, но о вмешательстве в приватность информация подтверждается», – отметила Скрипник.

15 июня член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев на своей странице в Фейсбуке написал, что в поселке Урожайное российские силовики провели рейды в домах местных жителей с целью проверки паспортов. Проверку документов силовики аргументировали тем, что село находится в пределах «пограничной зоны Крым».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».