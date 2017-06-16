В селах Советского района Крыма российские пограничники провели рейды

В селах Урожайное и Присивашное Советского района Крыма 15 июня российские пограничники совместно с полицией провели проверку паспортов у местных жителей. Об этом сообщил 16 июня корреспонденту Крым.Реалии житель Урожайного, активист крымскотатарского национального движения Ибраим Усманов.

По его словам, 15 июня в Урожайном и Присивашном пограничники с полицией провели совместный рейд. В Урожайном проверили около десяти частных подворий крымчан, в том числе проверяли паспорта присутствовавших.

«В Урожайном живу с 1971 года, всех здесь знаю. Мне небезразлично, что здесь происходит. Вчерашнюю проверку считаю унизительной для крымскотатарского народа. Под предлогом пограничной зоны устроили так называемую «профилактику». Нас здесь 60 семей крымских татар, и проверяют именно нас. Когда я спрашивал у них, для чего это, то отвечают, что у них приказ. Наверное, они нас сильно боятся», – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии Ибраим Усманов.

Житель села Урожайное Умер Аметов и его сосед стали одними из тех у кого провели проверку.

«Проверку проводили участковый и офицер пограничник. Я спросил, у всех ли они проверяют паспорта, ответили, что нет – выборочно», – рассказал Крым.Реалии Умер Аметов.

Комментариев российских силовиков о проведенном рейде в Советском районе Крыма на данный момент нет.

15 июня член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев на своей странице в Фейсбуке написал, что в поселке Урожайное российские силовики провели рейды в домах местных жителей с целью проверки паспортов. Проверку документов силовики аргументировали тем, что село находится в пределах «пограничной зоны Крым».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».