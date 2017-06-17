Сувенирную аллею в Ялте не будут демонтировать этим летом – Ростенко

Подконтрольные Кремлю власти Ялты разрешили предпринимателям, которые торгуют сувенирами на улице Московской, работать летом 2017 года. Власти намеревались ликвидировать торговые ряды в этом месте, но пока не определили, куда перенесут торговые ряды.

Об этом рассказал 16 июня глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко на открытии реконструированного торгового центра по продаже сувениров на набережной.

«Мы ищем возможности для нахождения компромиссного решения. Хотя ранее, как вы знаете, было принято решение о демонтаже этих рядов, я не оставляю попыток найти компромисс для сохранения рабочих мест для торгующих там людей. Да, там сувенирной аллее не место – мы хотим избежать на центральных улицах Ялты скученности и тесноты», – рассказал Андрей Ростенко.

По его словам, пока преждевременно говорить о том, куда переедут сувенирные ряды с улицы Московской. «Но летом 2017 года торговая аллея на улице Московской будет работать на прежнем месте», – пообещал Ростенко.

Решение о демонтаже сувенирной аллеи на улице Московской было принято администрацией Ялты в октябре 2016 года. На месте торговых точек планируется устроить прогулочную зону. Сейчас сувенирная аллея дает рабочие места для 60 ялтинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».