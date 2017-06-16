В России суд оставил в силе решение об аресте на 15 суток оппозиционера Ильи Яшина

В России Мосгорсуд оставил в силе решение об административном аресте оппозиционера Ильи Яшина на 15 суток. Об этом сам российский активист написал в твиттере пятницу.

Яшин был задержан 12 июня в центре Москвы во время акции протеста против коррупции. Российский суд признал его виновным в неподчинении полиции.

В России Мосгорсуд сократил срок ареста оппозиционного российского политика Алексея Навального с 30-ти суток до 25-ти.

Навальный был задержан 12 июня в подъезде его дома. Накануне он перенес согласованную акцию с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу. Суд арестовал его на 30 суток, признав виновным в повторном нарушении порядка организации митингов.

12 июня в десятках городов России прошли массовые антикоррупционные акции. По всей стране были задержаны около полутора тысяч человек.