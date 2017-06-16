Гройсман: Нацсовет реформ одобрил правительственный проект пенсионной реформы

Национальный совет реформ одобрил правительственный проект пенсионной реформы. Как сообщил 16 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман, во время заседания Нацсовета реформ были высказаны предложения, которые правительство должно рассмотреть.

По его словам, правительство должно внести в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе на следующей неделе.

На заседании 17 мая Кабинет министров Украины единогласно одобрил проект закона о пенсионной реформе. Во время презентации законопроекта премьер-министр сообщил, что документ не предусматривает повышение пенсионного возраста при наличии 25 лет трудового стажа, а люди без страхового стажа смогут выходить на социальную пенсию в 63 года, а люди с менее чем 15 годами трудового стажа – в 65 лет. Кроме того, люди, которые готовы выйти на пенсию раньше 65 лет, но имеют менее 25 лет трудового стажа, смогут доплатить в Пенсионный фонд и выйти на пенсию раньше.

На реализацию проекта осовременивания пенсий в 2018 году, по словам премьера Владимира Гройсмана, понадобится более 30 миллиардов гривен, дополнительная потребность Пенсионного фонда в средствах на 2017 год составляет 11,2 миллиарда гривен на осовременивание пенсий.

Пенсионная реформа является одним из ключевых пунктов меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом.