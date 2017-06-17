Медикам Севастополя вручили грамоты в честь профессионального праздника

День медицинского работника в Севастополе 16 июня отметили торжественным собранием. Исполняющий обязанности председателя подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Дмитрий Овсянников вручил грамоты и благодарности медицинским работникам и ветеранам труда.

При этом перспектив повышения материального благосостояния больниц и медперсонала власти не обещали, сообщает корреспондент Крым.Реалии. Gосле официальной церемонии поздравлений, для медицинских работников организовали концерт местных творческих коллективов.

В 2015 году подконтрольные Кремлю власти заявляли, что они повысят до 100 % обеспеченность медикаментами и расходными материалами больницы и поликлиники, повысят обеспечение питания больных, увеличат размер ассигнований и повысят зарплату медиков.

Решить эти задачи не удалось. Зарплата врачей по факту не достигает обещанного уровня в 37 тыс. рублей, медсестры и технический персонал получают в среднем 8-10 тысяч, в больницах не хватает персонала, в поликлиниках уменьшилось количество участковых терапевтов и врачей узких специальностей.

Из положительных изменений медики отмечают увеличение диагностики тяжелых патологий на ранних стадиях благодаря диспансеризации. По их словам, это снижает показатели смертности пациентов от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличился скрининг беременных на биохимические маркеры предполагаемой генетической патологии, стали чаще использовать санитарную авиацию.

День медицинского работника отмечают в третье воскресенье июня в некоторых странах постсоветского пространства, в том числе в Украине, России и Беларуси. В 2017 году этот профессиональный праздник приходится на 18 июня.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».