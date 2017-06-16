Трамп объявил об отмене соглашения между США и Кубой, достигнутого при Обаме

Президент США Дональд Трамп заявил 16 июня об отмене торговых договоренностей между США и Кубой, достигнутых его предшественником Бараком Обамой.

Во время выступления в штате Флорида Трамп объявил о намерении пересмотреть договоренности, чтобы «сделать их гораздо лучше и для народа Кубы, и для США».

По словам президента США, он ограничивает бизнес-транзакции между американскими компаниями и крупнейшим кубинским военным конгломератом.

Дональд Трамп, однако, отметил, что посольство США на Кубе продолжит работу. Также он не планирует отменять воздушное и морское сообщение с этой страной.

Трамп заявил, что США не снимут санкции с Кубы, пока в стране не освободят всех политзаключенных.

Барак Обама во время своего президентства выступал за снятие торгового эмбарго с Кубы, мотивируя это необходимостью улучшить жизнь кубинцев. В 2016 году Обама стал первым – с 1928 года – президентом США, посетившим Кубу.

Отношения США и Кубы ухудшились после Кубинской революции, в результате которой в середине прошлого века к власти на этом островном государстве пришел социалистический режим. В 1960 году США ввели против Кубы торговое эмбарго, в 1961 году – разорвали дипломатические отношения.

В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения, а 14 августа того же года госсекретарь США Джон Керри поднял флаг США над американским посольством в Гаване.