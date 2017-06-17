В Крыму дисквалифицировали на полгода главу администрации одного из поселков

Подконтрольная Кремлю прокуратура Белогорского района Крыма в результате проверки выявила нарушения в работе российской администрации Русаковского сельского поселения и дисквалифицировала на полгода руководителя ведомства.

Как сообщает 16 июня пресс-служба ведомства, проверка выявила многочисленные нарушения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, о муниципальной службе, о нормотворчестве.

«В частности, установлены факты несоблюдения сроков рассмотрения обращений граждан; отсутствия в личных делах муниципальных служащих сведений об их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; ненаправления в Минюст муниципальных нормативных правовых актов и неразмещения в открытом доступе административных регламентов предоставления услуг», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что после требования прокуратуры, нарушения не были устранены.

Прокурор района возбудил в отношении главы администрации дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП России (невыполнение законных требований прокурора).

По результатам его рассмотрения Белогорским районным судом главе администрации Русаковского сельского поселения назначено наказание в виде дисквалификации с должности сроком на шесть месяцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».