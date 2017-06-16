Президент России Путин считает, что Сталина «излишне демонизируют»

Президент России Владимир Путин считает «чрезмерную демонизацию» советского лидера Иосифа Сталина одним из способов «атаки на Советский Союз и Россию».

Об этом он сказал в документальном мини-сериале «Интервью с Путиным», снятым американским режиссером Оливером Стоуном. В пятницу 17 июня на американском телевидении вышла последняя серия цикла.

«Пытаются показать, что сегодняшняя Россия имеет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все имеем какие-то родимые пятна. И что?» – сказал Путин.

Президент России добавил, что, по его мнению, в мировой истории много фигур вроде Сталина, к которым отношение неоднозначное. Он, в частности, провел параллели с Оливером Кромвелем в Англии и Наполеоном во Франции.

В феврале, по данным российского социологического «Левада-центра» одобрение россиянами фигуры Иосифа Сталина достигла исторического максимума: о симпатии к нему заявили 46% респондентов.