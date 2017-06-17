В зоне строительства Керченского моста собрали железнодорожную арку

В зоне строительства Керченского моста строители завершили сборку железнодорожного арочного пролета. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе инфоцентра «Крымский мост».

«В железнодорожной арке – более 400 крупных элементов: блоки нижнего и верхнего пояса, арочные своды, раскосы, подвески и прочее. Общий вес арочного пролета сейчас превышает 5,8 тысяч тонн. Осталось завершить работы по обустройству арки элементами эксплуатации, покрыть металлоконструкции антикоррозийной краской и подготовить к перевозке и монтажу на фарватерные опоры», – рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

В пресс-службе добавили, что арочные пролетные строения – самые габаритные элементы в проекте Керченского моста.

«Протяженность каждого – 227 метров. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды», – добавили в инфоцентре.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.