В Севастополе пляж «Солнечный», который планировали закрыть для отдыхающих, открыли для посещения в период курортного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Пляж «Солнечный» открыт для свободного доступа. Ранее мы совместно с застройщиком обсудили возможный выход из сложившейся ситуации и нашли вариант, при котором нам удастся совместить реконструкцию парковой зоны и возможность доступа отдыхающих к морю в летний период. Пляж соответствует всем нормативам, у него также имеется оператор, который уже приступил к наведению порядка, и в дальнейшем будет отвечать за санитарное состояние пляжа», – отметил подконтрольный Кремлю и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

В начале мая сообщалось, что этим летом в Севастополе пляж «Солнечный», расположенный рядом с Херсонесом, будет закрыт для посещений.

Российский заместитель севастопольского мэра Владимир Базаров говорил, что закрытие пляжа связано со строительством парка имени Анны Ахматовой и пляж является его частью.