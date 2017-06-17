У берегов Японии американский эсминец столкнулся с филиппинским контейнеровозом. Об этом 17 июня сообщили в ВМС США и японской береговой охране.

Согласно представителям японской береговой охраны, 7 американских военнослужащих числятся пропавшими без вести, один член экипажа был эвакуирован вертолетом.

Столкновение произошло к юго-западу от японского порта Йокосука, расположенного в 70 километрах к югу от Токио. Сообщается, что эсминец «Фитцджеральд» дал течь, но своим ходом возвращается в японский порт.

В Тихоокеанском флоте США заявили, что инцидент расследуется.