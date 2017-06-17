Севастопольца приговорили к тюрьме за убийство с 22 ножевыми ударами

Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе российского Управления Следкома по Севастополю.

«Следствием и судом установлено, что 3 марта 2016 года между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее 22-х ударов ножом по различным частям тела. С полученными телесными повреждениями потерпевший был госпитализирован, но спустя несколько дней скончался», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что приговором подконтрольного Кремлю Балаклавского районного суда мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Осужденному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.