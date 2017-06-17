Госсекретарь США отменил поездку в Мексику из-за конфликта Катара с рядом арабских стран

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отменил запланированную на следующую неделю поездку в Мексику на встречу Организации американских государств, заявив, что он будет оставаться в Вашингтоне для разрешения спора между Катаром и другими арабскими странами. Об этом 17 июня сообщает Радіо Свобода.

В Государственном департаменте США заявили, что заместитель Тиллерсона, Джон Салливан займет его место на заседании, а Тиллерсон попытается во время телефонных переговоров убедить Катар, Саудовскую Аравию, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты урегулировать свои разногласия.

Напряженность в отношениях между партнерами США в Персидском заливе выросла в начале июня, когда Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет разорвали отношения с Катаром по подозрению в поддержке им экстремизма.

Обострение произошло через две недели после того, как президент США Дональд Трамп посетил Саудовскую Аравию и призвал к объединенному мусульманскому фронту против экстремизма, выделив Иран и его союзников как источника напряженности в регионе. Кувейт и Оман были среди государств, не присоединившихся к решению изолировать Катар и Иран.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф 5 июня призвал к диалогу для решения конфликта.

По данным, которые обнародовали представители властей США, с момента начала кризиса Рекс Тиллерсон встречался и говорил с региональными лидерами более десяти раз.

Турция, Франция, Кувейт и другие страны также активизировали усилия по посредничеству кризиса среди арабских государств. Министр иностранных дел Турции провел переговоры 16 июня с королем Саудовской Аравии Салманом в Мекке, в то время как президент Турции провел телефонный разговор с катарским эмиром и президентом Франции