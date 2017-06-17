Севастопольских студентов-юристов зовут на работу в Следком

Студентов юридических факультетов из Крыма зовут на работу в российское управление Следкома по Севастополю на должность помощника следователя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня юридическое образование является одним из престижных. Большинство вчерашних школьников поступают в специализированные вузы, однако по их окончании сталкиваются с проблемой трудоустройства. Везде требуется стаж работы по специальности, которого у выпускника, как правило, нет. А вот в следственном управлении по Севастополю будущих следователей присматривают именно среди студентов юрфаков. От ведомства в перспективе – рабочее место, от студента – показать свое трудолюбие, знания, интеллект», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с 2015 года в российском управлении Следкома по Севастополю на должность общественных помощников следователей набрали 44 студентов-юристов.

