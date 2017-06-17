На территории Крыма 18 и 19 июня ожидаются ливни, грозы и град. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«По данным федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 18 июня, в течение суток 19 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве рекомендуют соблюдать правила безопасности. В частности, плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.