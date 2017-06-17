Около 750 тысяч детей могут лишиться доступа к питьевой воде из-за обстрелов на Донбассе. Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ, которое организация обнародовала 16 июня.

Представители ЮНИСЕФ выразили обеспокоенность ростом интенсивности обстрелов, из-за чего 400 тысяч человек, в том числе 104 тысячи детей, не имели доступа к воде в течение четырех дней на этой неделе. В ЮНИСЕФ также призвали все стороны конфликта прекратить боевые действия.

«Доступ к воде около 3-х миллионов человек на востоке Украины зависит от объектов водоснабжения, которые сейчас находятся на линии огня. Мы предполагаем, что еще больше семей окажутся без доступа к питьевой воде. Это создает серьезные риски распространения заболеваний и другие опасности для детей», – отметила региональный директор ЮНИСЕФ в странах Европы и Центральной Азии Афшаны Хан.

На прошлой неделе в результате боевых действий в Ясиноватском районе Донецкой области произошло повреждение высоковольтной линии электропередач. Это привело к обесточиванию насосной станции первого подъема Южнодонбасской водопровода.

Позже работу водопровода восстановили, но была повреждена трансформаторная подстанция, которая расположена непосредственно возле насосной станции. Это, в свою очередь, привело к ее повторному обесточиванию. ВСУ и пророссийские боевики обвинили в обстрелах и повреждениях инфраструктурных объектов друг друга.