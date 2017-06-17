В Феодосии проходит фестиваль рыбной кухни «Барабулька»

В Феодосии 16 июня, состоялось открытие четвертого ежегодного фестиваля рыбной кухни «Барабулька». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В этом году местом проведения фестиваля стала привокзальная площадь Феодосии. Сообщается, что в первый день мероприятия фестиваль посетило большое количество людей.

16 июня повара приготовили для гостей рыбу под разными соусами, а со сцены пришедших развлекали музыканты и танцевальные коллективы. Хедлайнером вечера стала российская группа «7Б».

В этом году фестиваль «Барабулька» проходит 16 и 17 июня.



