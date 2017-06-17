На разрушенном участке трассы Севастополь-Симферополь начали возводить опорную стену

На участке трассы Севастополь–Симферополь, который пострадал из-за оползня, начали возводить подпорную стену. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Параллельно ведется несколько видов работ. На текущий момент выполнен демонтаж барьерных заграждений, производится бурение скважин под армокаркасы, установка и бетонирование буронабивных свай, с тем чтобы возвести подпопорную стену, которая будет «поддерживать» дорогу», – заявил заместитель российского губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Он добавил, что после выполнения бетонных и монолитных работ, начнется восстановление земляного полотна и укладка асфальта.

В начале марта участок автодороги Севастополь – Симферополь разрушило оползнем. Севастопольские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, для легковых автомобилей, автобусов и фур организовали объезд.

На ремонт участка трассы выделили 70 миллионов рублей (более 33 млн грн – КР). При этом контракт с подрядной организацией заключен на 25 миллионов рублей (около 11 млн 900 тыс. грн – КР).