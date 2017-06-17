За прошедшие сутки в горах Крыма спасли четырех человек. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

В ведомстве отметили, что в дежурную часть Судакского аварийно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в районе поселка Новый Свет, на участке сложного сыпучего рельефа находится женщина, которая не может самостоятельно продолжить движение, требуется помощь спасателей.

«Пострадавшая эвакуирована с западного склона горы Капчик на безопасный участок, где ей была оказана психологическая помощь. В медицинской помощи не нуждалась», – отметили в МЧС России по Крыму.

В ведомстве добавили, что в это же время поступило сообщение о том, что на горе Караул-Аба, на участке сложного сыпучего рельефа находится еще одна женщина, которая не может самостоятельно продолжить движение.

«В результате проведенных поисково-спасательных работ, при помощи альпинистского снаряжения, жительница Москвы была эвакуирована с восточного склона на безопасный участок. В медицинской помощи также не нуждалась», – заявили в пресс-службе ведомства.

Спасатели утверждают, что причинами произошедшего в обоих случаях стали незнание и недооценивание опасности ландшафта, а также переоценка своих возможностей. Еще одной из распространенных причин вызова спасателей является потеря ориентиров.

«Так, оперативному дежурному Бахчисарайского АСО поступило сообщение о том, что два молодых парня заблудились в горно-лесной зоне, в районе села Трудолюбовка Бахчисарайского района. Спустя час пострадавшие были обнаружены спасателями в районе Яшкиной горы и сопровождены к месту стоянки палаточного лагеря, в медицинской помощи не нуждались», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что во время патрулирования с группами туристов проводят профилактические беседы по пожаробезопасности и мерам предосторожности при прохождении туристического маршрута. В ходе бесед туристам сообщаются также телефоны, по которым они могут воспользоваться в случае необходимости, с вручением памяток.