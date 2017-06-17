ОБСЕ: с начала года во время конфликта на Донбассе погибли 47 гражданских

С начала года во время конфликта на востоке Украины погибли 47 гражданских, еще более 200 получили ранения. Об этом 17 июня сообщает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Twitter.

«В 2017 году из-за конфликта на востоке Украины погибли 47 гражданских, более 200 человек получили ранения. Большинство случаев вызвано обстрелом неселенных пунктов», – говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт на Востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке боевиков на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть только российские «добровольцы».

О прекращении огня на линии контакта договаривались уже много раз. Очередное перемирие в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины должно было начать действовать с 1 июня. Однако обстрелы не прекращаются, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.