На побережье Азовского моря 19 июня начнутся соревнования расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов «Чистое небо-2017». Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

«В ходе всеармейского этапа конкурса «Чистое небо-2017» военнослужащие отделений переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» отработают поражение самолетов и вертолетов условного противника на специально оборудованном участке побережья Азовского моря», – говорится в сообщении.

В Симферополе 14 июня, провели показательные командно-штабные учения на тему «Действия органов управления по территориальной обороне при угрозе или возникновении агрессии против Российской Федерации».

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.