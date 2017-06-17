Служба безопасности Украины просит не использовать российские почтовые сервисы «Яндекс» и «Mail.ru» для регистрации и управления доменными именами. Об этом 17 июня заявляет Интернет-ассоциация Украины со ссылкой на письмо от СБУ.

«Выявлены нарушения требований действующего законодательства со стороны владельцев доменных имен в зоне «* ua», «* укр». В частности, для управления доменными именами используются почтовые сервисы российских компаний «Яндекс» и «Mail.ru», в отношении которых введены специальные ограничения согласно указу президента», – говорится в документе.

На своем сайте СБУ ситуацию не комментирует.

15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое предусматривает применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

В списке 468 юридических лиц – в частности сайты группы Mail.Ru, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсов.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что через российские соцсети ведется информационная агрессия против Украины.

Высший административный суд рассмотрел иск об отмене указа Порошенко и 14 июня принял решение, которым отказался признавать данный документ неправомерным.