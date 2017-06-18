В Бахчисарае анонсируют цикл бесплатных концертов в Ханском дворце

К 100-летию Бахчисарайского музея-заповедника на территории Ханского дворца проведут цикл бесплатных концертов. Первый концерт состоится в воскресенье, 18 июня. В этот день выступят около 40 артистов вокально-хореографического ансамбля «Таврия», сообщают на сайте туристического портала Крыма со ссылкой на администрацию музея-заповедника.

«Оркестр, балет, хор и сольные артисты ансамбля 18 июня в 19:00 исполнят для гостей заповедника русские, крымскотатарские, еврейские, цыганские и другие национальные композиции», – отметили в администрации.

На следующем мероприятии из цикла праздничных концертов 1 июля выступит камерный оркестр крымской филармонии, на 22 июля анонсируют выступление камерного хора «Таврический благовест», а завершит программу 5 августа ансамбль «Хайтарма».

Вход на все концерты свободный по предварительной регистрации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».