Выпускникам Нахимовского училища в Севастополе вручили погоны и кортики

В Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова (ЧВВМУ) в аннексированном Севастополе 17 июня состоялся выпуск офицеров и мичманов. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

Погоны и кортики вручили 45 лейтенантам и 56 мичманам.

Сообщается, что по случаю выпуска в училище прошло общее построение личного состава, состоялся торжественный внос российского флага и боевого знамени училища, возложение венка и цветов к мемориалу преподавателям и курсантам, погибшим во Второй мировой войне.

«Ритуал завершился общим исполнением гимна Севастополя «Легендарный Севастополь», прощанием выпускников с Боевым знаменем ЧВВМУ и торжественным прохождением курсантских рот и офицеров училища», – сказано в сообщении.

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова было основано в 1937 году. В 1992 году в составе ВМС Украины на базе училища был создан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени Нахимова, который в 2009 году преобразован в Академию военно-морских сил имени Нахимова. После аннексии Крыма, 20 марта 2014 года, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возобновлении работы учебного заведения в статусе училища.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».