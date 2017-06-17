Для российских военных в Крыму строят военный городок с автомастерскими, бассейном и детсадом

Соединение береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота России приняло новые объекты инфраструктуры военного городка Перевальное в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России.

Сообщается, что командующий войсками Южного военного округа России генерал-полковник Александр Дворников проверил строительную готовность общежитий, предназначенных для размещения личного состава подразделений и объектов парка боевой техники.

«Кроме современных тентомобильных устройств и крытых площадок, предназначенных для хранения автомобильной и бронированной техники, на территории парка построены автомастерские, оснащенные новейшим оборудованием, предназначенным для ремонта техники и обслуживания аккумуляторных батарей. Также командующий войсками ЮВО проинспектировал ход строительства детского сада на территории военного городка», – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что для детей будет открыт плавательный бассейн.

Отделочные работы новых помещений обещают завершить до конца июня.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».