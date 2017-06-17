Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
1 Новость часа
Новости

Полиция: 58 человек считаются погибшими в результате пожара в Лондоне

Пожарные на месте сгоревшей квартиры в Гренфелл-Тауэр, 16 июня 2017 года

Полиция Лондона заявляет, что вероятное количество погибших в результате пожара 14 июня в многоэтажном доме в настоящее время составляет 58.

Число подтвержденных смертей остается 30, другие люди считаются пропавшими без вести и предположительно погибшими, заявил руководитель лондонской полиции Стюарт Канди.

Он добавил, что на момент пожара, вероятно, было больше людей в здании, чем сейчас известно, поэтому количество погибших может возрасти.

Высотный дом Гренфелл-Тауэр загорелся в среду, 14 июня. Причина пожара пока не установлена. На борьбу с огнем выезжали около 200 пожарных. Британский премьер-министр Тереза Мэй назначила публичное расследование пожара.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG