Полиция Лондона заявляет, что вероятное количество погибших в результате пожара 14 июня в многоэтажном доме в настоящее время составляет 58.

Число подтвержденных смертей остается 30, другие люди считаются пропавшими без вести и предположительно погибшими, заявил руководитель лондонской полиции Стюарт Канди.

Он добавил, что на момент пожара, вероятно, было больше людей в здании, чем сейчас известно, поэтому количество погибших может возрасти.

Высотный дом Гренфелл-Тауэр загорелся в среду, 14 июня. Причина пожара пока не установлена. На борьбу с огнем выезжали около 200 пожарных. Британский премьер-министр Тереза Мэй назначила публичное расследование пожара.