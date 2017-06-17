В аннексированном Севастополе на территории Рыбацкого сквера («Динопарка») в субботу, 16 июня, состоялась церемония закладки Аллеи героев спорта «Динамовский лес». Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города.

Сообщается, что местные чиновники и чемпионы-«динамовцы» высадили саженцы сибирского кедра.

«Сегодня мы участвуем в первом мероприятии по развитию общества «Динамо» в Севастополе. Мы сами предложили это место для закладки «Динамовской аллеи», поскольку проводим здесь работы по благоустройству парка. В дальнейшем мы планируем, совместно с председателем региональной организации «Динамо» Виктором Палагиным, привлекать для развития спорта и другие объекты в Севастополе», – заявил российский глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

После закладки Аллеи героев спорта участникам акции вручили именные сертификаты. Мероприятие завершилось концертом севастопольских артистов и показательным выступлением бойцов спецподразделения МВД России «Гром», добавили в пресс-службе

Посадку «именных» деревьев сибирского кедра, увековечивающих славу динамовских спортсменов, в аннексированном Севастополе прошла в рамках акции «Динамовский лес», которая проводится в соседней России. Первая аллея «Динамовского леса» появилась в Москве на территории Дворца спорта «Динамо» в Крылатском в апреле 2016 года, затем инициативу поддержали спортсмены Тулы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».