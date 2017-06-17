Иран заявляет, что Саудовская Аравия убила иранского рыбака в Персидском заливе

Иранские чиновники заявляют, что саудовская береговая охрана обстреляла два рыболовных судна в Персидском заливе, в результате чего погиб рыбак.

Как сообщило МВД Ирана, саудовские власти утверждают, что лодки дрейфовали в саудовских водах поздно вечером 16 июня, когда произошел инцидент.

«Мы исследуем этот вопрос, чтобы определить, пересекли ли иранские катера саудовскую границу или нет, но поступок саудовцев не соответствует гуманитарным и навигационным принципам», – говорится в заявлении.

Саудовская Аравия пока не прокомментировала этот инцидент.

Иранские государственные СМИ сообщили, что инцидент произошел вблизи оффшорной саудовской нефтяной платформы.

Отношения между этими двумя региональными соперниками остаются напряженными в течение определенного времени, они разорвали дипломатические отношения в 2016 году. Страны часто поддерживают противоположные стороны в региональных конфликтах, в том числе в Йемене и Сирии.