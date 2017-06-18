Путин посетил матч открытия Кубка конфедераций

Россия обыграла Новую Зеландию в стартовом матче футбольного турнира Кубок конфедераций в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.

Президент России Владимир Путин наблюдал за матчем, также было более 60 тысяч зрителей.

Перед началом зрители наблюдали за 20-минутной церемонией открытия с участием 1500 артистов, освещавших историю и культуру России.

Турнир Кубка конфедераций рассматривается как испытание готовности России принять в 2018 году чемпионат мира.

Матч 17 июня состоялся на стадионе Крестовского, который недавно был завершен после десяти лет строительства стоимостью около 800 млн долларов. Проект обвинялся в коррупции на протяжении многих лет.

Матчи Кубка конфедераций будут сыграны в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Финал состоится 2 июля.