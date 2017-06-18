Выставка «Книжные аллеи» перебралась из Ялты в Судак

Выставка-ярмарка «Книжные аллеи», которая в начале июня проходила в Ялте, перебралась в Судак. Открытие прошло 15 июня на набережной города. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Судака.

«Книжные аллеи» представляют собой 35 книжных павильонов, в которых представлено около 20 тысяч экземпляров литературы различных жанров. Выставка продлится в Судаке до 14 июля», – отметили в пресс-службе.

Выставка-ярмарка «Книжные аллеи» проводиться в Крыму впервые. Как сообщает российское министерство внутренней политики, информации и связи полуострова, на ней представлены павильоны петербуржских и крымских книгоиздателей. В рамках фестиваля ежедневно запланированы тематические встречи с писателями и деятелями культуры, презентации книг, круглые столы с экспертами книжной отрасли.