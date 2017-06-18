В Крым не разрешили провезти юбилейные монеты

На пункте пропуска «Перекоп» (админграница Крыма и материковой Украины – КР) 15 июня российские таможенники обнаружили юбилейные монеты, которые пытались провезти на территорию аннексированного Крыма. По информации пресс-службы подконтрольной Кремлю таможни полуострова, монеты необходимо было задекларировать.

«При вскрытии трех картонных коробок, расположенных в багажном отделении автомобиля, должностными лицами таможенного поста выявлено 473 юбилейные монеты Национального банка Украины номиналом две и пять гривен 2015-2017 годов и одна монета «200000 карбованцев» с изображением на реверсе колокола с надписью «Чернобыль» и датой «1986-1996». Все 474 монеты запаяны в индивидуальные пластмассовые капсулы. Общий вес монет составил почти восемь килограмм, а ориентировочная стоимость товара более 2,5 тысяч евро», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, обнаруженные монеты были отправлены на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка». Со стороны аннексированного Крыма – «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» соответственно.