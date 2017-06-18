Школьников и студентов из Армянска учили бороться с экстремизмом

В Армянске 16 июня прошел семинар, где школьников и студентов учили бороться с терроризмом и экстремизмом. Как сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города, модераторами стали представители крымской антитеррористической комиссии и пограничного управления российской ФСБ полуострова.

По информации администрации, школьникам и студентам объясняли как не попасть в террористическую организацию, при этом акцентировали внимание, что «профилактика терроризма начинается именно с патриотического воспитания».

«Практическая часть семинара прошла на пограничной заставе Армянска. Молодежи продемонстрировали образцы вооружения и военную технику, с помощью которой они (пограничники – КР) патрулируют участки границы и предотвращают случаи возможных террористических актов на территории Крыма», – отметили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».