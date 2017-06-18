Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

Во Франции 18 июня проходит второй тур парламентских выборов, на которых эксперты прогнозируют победу партии новоизбранного президента Эммануэля Макрона. Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени и будут работать до 18 и 20-ти часов в зависимости от местности.

Согласно опросам общественного мнения, партия «Республика, вперед!» Имеет высокие шансы на убедительную победу и может рассчитывать на примерно 80 процентов мест в Национальной ассамблее или 470 из 577 мест в нижней палате.

Предполагается, что консервативные республиканцы будут вторыми по итогам выборов.

Социалистическая партия экс-президента Франсуа Олланда, по оценкам, может рассчитывать не более чем на 35 мест.

Голосование происходит через месяц после того, как 39-летний бывший инвестиционный банкир Макрон выиграл президентские выборы в борьбе с крайнеправой Марин Ле Пен.

Макрон и его политическая сила выступают за смягчение жестких правил в сфере трудоустройства во Франции и сокращение десятков тысяч рабочих мест в государственном секторе.