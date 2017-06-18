В Евпатории наградили более 100 «народных ополченцев»

В Евпатории наградили 131 члена «народного ополчения» за участие в «возвращении Крыма». Мероприятия приурочили ко Дню России, который с 2014 года проводят и на аннексированном полуострове. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

По информации ведомства, во время награждения «ополченцев» поблагодарили за активную работу по обеспечению общественного порядка в Евпатории.

«За активную жизненную позицию грамотами наградили старейшего члена организации Виктора Пащенко, который накануне отметил свое 80-летие», – добавили в администрации.

«Самооборона» Крыма появилась накануне оккупации полуострова и помогала российской аннексии. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю крымский парламент узаконил эту организацию, приняв соответствующий закон.

Власти Крыма безвозмездно передали «​самообороне»​ ряд зданий и помещений на полуострове.

Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.