У берегов Японии обнаружили тела пропавших американских моряков

Тела американских моряков, пропавших после столкновения эсминца США с контейнеровозом у побережья Японии, найденны в затопленной части корабля.

«Когда поисково-спасательные экипажи получили доступ к местам, которые были повреждены во время столкновения, пропавшие матросы были обнаружены», – говорится в заявлении ВМФ США 18 июня.

Официально не подтверждается число выявленных матросов, но японская общественная телекомпания NHK сообщает, что все семь моряков погибли.

В командовании флота указали, что детали о жертвах не будут предоставлять, пока не будут проинформированы родственники. Тела моряков отвезли в военный госпиталь в Йокосуци, где базируется Седьмой флот США, для идентификации тел.

По меньшей мере трое членов экипажа, в том числе капитан, получили ранения в результате аварии.

Согласно данным филиппинского МИД, контейнеревоз, в котором было 20 человек экипажа, получил легкие повреждения, пострадавших нет.

В ночь на 17 июня семь бойцов военно-морских сил США были объявлены пропавшими без вести, а капитан и по меньшей мере два человека были ранены в результате столкновения американского эсминца с 285 членами экипажа на борту с контейнеровозом под филиппинским флагом у берегов Японии, недалеко от города от Йокосуки. В этом японском городе, к югу от Токио, расположена база ВМС США. Что стало причиной столкновения пока неизвестно.