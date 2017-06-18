Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем отца

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсмайн 18 июня поздравили украинских мужчин с Днем отца.

«Говорят, любой человек, даже взрослый и ответственный, все равно остается ребенком, пока живы его родители. Если бы вы только знали, какое это в моем возрасте счастье, что рядом есть папа! В любых ситуациях могу рассчитывать на его надежную поддержку и дружеский совет. Именно с Днем отца искренне поздравляю Алексея Ивановича Порошенко, и всех украинских мужчин, кому Господь послал детей и возможность дать им путевку в жизнь», – написал в своем поздравлении на Facebook президент Украины.

В свою очередь, премьер Гройсман отметил, что День отца празднуют не только во многих странах мира.

«Быть отцом – большое счастье. Желаю каждому папе гордости за своих детей и их любви и благодарности», – написал на Facebook премьер-министр.

Впервые День отца отпраздновали 19 июня 1910 года в США. В Украине его отмечают 18 июня, однако он еще не является официальным праздником в стране.