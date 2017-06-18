На Марше равенства в Киеве задержали шесть человек – Нацполиция

В управлении Нацполиции в Киеве сообщили, что правоохранители забрали в участки шесть человек, которые пытались прорвать «кордон» полиции во время проведения Марша равенства. Об этом говорится в сообщении на сайте столичной полиции.

Сообщается, что задержание лиц провели, «чтобы выяснить их данные и дать правовую квалификацию действиям».

Ранее в полиции после завершения акции указывали, что задержанных нет.

Марш равенства, начался в 10 утра возле парка Тараса Шевченко в Киеве, длился более часа и проходил под усиленным наблюдением правоохранителей – 5500 человек. Были установлены фильтрационные пункты, дежурили кинологи и конная полиция.

Перед началом марша противники акции, около сотни представителей преимущественно националистических организаций, недалеко от парка имени Тараса Шевченко, образовали «цепь», непрерывно двигаясь по пешеходному переходу. Кроме того, несколько противников акции подожгли символический флаг ЛГБТ-сообщества. С ними полиция провела профилактическую беседу. У нескольких молодых людей во время проверки правоохранители обнаружили балаклавы, газовые баллончики, куриные яйца и зеленку.

Марш равенства – мероприятие в поддержку ЛГБТ-сообщества в рамках фестиваля «Киев-прайд».