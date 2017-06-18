Бахчисарайскому монастырю передали в пользование забор и дорогу

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало Бахчисарайскому Свято-Успенскому монастырю «в безвозмездное пользование» дорогу и забор. Соответствующий документ опубликован на портале правительства.

«Передать в безвозмездное пользование Бахчисарайскому Свято-Успенскому монастырю Симферопольской и Крымской Епархии объекты недвижимого имущества, находящиеся на балансе государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник», расположенные по адресу: город Бахчисарай, ул. Басенко, 57: дорога внутренняя протяженностью 331 м, ширина – 3 м, асфальто-бетонное покрытие на щебеночном основании; забор протяженностью 272,55 м (110,5 пролета)», – говорится в документе.

На портале также сообщается, что контроль за выполнением возложили на российского зампредседателя правительства Крыма Ларису Опанасюк.