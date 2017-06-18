По меньшей мере 43 человека погибли из-за масштабных лесных пожаров в Португалии

Власти Португалии сообщили, что из-за масштабных пожаров, которые бушуют в центральной части страны, погибли по меньшей мере 43 человека, 59 ранены. Больше всего жертв в муниципалитете Лейрия.

«К сожалению, это, пожалуй, самая большая трагедия, которую мы наблюдали в последние годы из-за лесных пожаров», – сообщил в оперативном штабе в Лиссабоне 18 июня премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

По его словам, число жертв может возрасти. «Сейчас приоритет состоит в том, чтобы спасти тех людей, которые все еще могут быть в опасности», – добавил премьер.

СКак сообщил Коста, 18 июня Испания выделила два самолета, чтобы помочь португальским пожарным потушить пламя.

Около 600 пожарных и 160 транспортных средств от 17 июня тушат пожар в муниципалитете Педроган-Гранди, что за примерно 50 километров от Коимбры. Огонь уже распространился в нескольких направлениях.

В правительстве Португалии сообщили о намерении объявить национальный траур по погибшим в результате пожара.

Европейский союз заявил, что по просьбе Лиссабона также предоставит пожарные самолеты.

Комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Христос Стилианидес сообщил, что Франция предложила три самолета для помощи Португалии.

Сейчас в Португалии жара, в некоторых регионах температура воздуха превысила 40 градусов по Цельсию. Только за ночь вспыхнуло около 60 лесных пожаров.