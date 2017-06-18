Госпогранслужба Украины: «безвизом» по биометрическим паспортам воспользовались 18 тысяч человек

За последнюю неделю границу с Евросоюзом при наличии только биометрического паспорта пересекли 18 тысяч украинцев, сообщили 18 июня в Государственной пограничной службе Украины.

«С начала внедрения «безвиза» по состоянию на 18 июня границу со странами ЕС пересекли 441 тысяча граждан Украины. Из них 90 тысяч наших соотечественников во время путешествия использовали биометрические паспорта, 18 тысяч украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт», – сообщили пограничники.

По их данным, за минувшие сутки в страны Европы в рамках безвизовых путешествий отправились более 5 тысяч граждан.

С начала внедрения «безвиза» пограничники отказали в выезде 22 украинцам.

Чтобы воспользоваться безвизовым режимом с ЕС с 11 июня украинцам необходимо иметь биометрический паспорт и, если попросят пограничники – доказать цель и условия поездки, свою платежеспособность и тому подобное.

11 июня вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и «шенгена» (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» за пределами ЕС. Этот режим пока не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.