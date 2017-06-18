К полудню на парламентских выборах во Франции была низкая явка – МВД

В Министерстве внутренних дел Франции сообщили, что к полудню явка на парламентских выборах в стране составила 17,75%, что является самым низким показателем для второго тура парламентских выборов по меньшей мере с 1997 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже проголосовал на выборах в воскресенье. Свой бюллетень он бросил в урну на избирательном участке в Ле-Туке.

Во Франции 18 июня проходит второй тур парламентских выборов. Согласно опросам общественного мнения, партия «Республика, вперед!» президента Эммануэля Макрона, как и в первом туре, может рассчитывать на победу. Социологи прогнозируют второе место консервативным республиканцам, а третье – Социалистической партии.