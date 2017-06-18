МИД: украинцы не пострадали из-за пожара в Португалии, но посещать там леса не стоит

Украинцев среди пострадавших в результате лесных пожаров в Португалии нет, впрочем гражданам Украины в дальнейшем советуют воздержаться от посещения там лесной местности. Об этом заявили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

«Пожар продолжает распространяться, угрожая окружающим поселениям. В этой связи, посольство Украины в Португальской Республике рекомендует воздержаться от посещения лесной местности», – говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Гражданам Украины, которые находятся в местах, где бушуют пожары, дипломаты советуют внимательно следить за сообщениями местных служб и выполнять инструкции пожарных.

«Просим учитывать, что с наступлением летнего сезона по всей территории Португальской Республики, особенно в лесистой местности в центральной и северной частях страны, из-за высоких температур существует повышенная вероятность возникновения пожаров», – говорится в сообщении.

В случаях возникновения чрезвычайной ситуации украинцам предлагают обращаться на «горячую линию» посольства в Португалии по номеру +351920030432 или на круглосуточную линию МИД Украины +380442381657.

По последним данным, из-за масштабных лесных пожаров, вспыхнувших в ночь на 18 июня, в Португалии уже погибли по меньшей мере 62 человека. Украинские дипломаты указывают, что около 60 человек являются травмированными, 18 – в тяжелом состоянии в больницах городов Коимбра, Порту и Лиссабон. Кроме того, есть много разрушенных домов в окрестных селах, добавили в консульской службе.