На набережной Ялты демонтировали часы с исторического здания, где во времена Советского союза располагался знаменитый гастроном №1. Вместо них решили установить электронное табло. Об этом сообщают «Новости Крыма».

По их информации, инициатором замены стало предприятие ООО «Море». Соответствующее постановление было принято подконтрольной Кремлю администрацией города. Согласно постановлению, ООО «Море» демонтировало старую конструкцию и установило новое уличное табло с часами. Как сообщается, теперь там будут транслировать рекламные ролики.

Ранее сообщалось, что подконтрольные Кремлю власти Ялты разрешили предпринимателям, которые торгуют сувенирами на улице Московской, работать летом 2017 года. Власти намеревались ликвидировать торговые ряды в этом месте, но пока не определили, куда перенесут торговые ряды.

Решение о демонтаже сувенирной аллеи на улице Московской было принято администрацией Ялты в октябре 2016 года. На месте торговых точек планируется устроить прогулочную зону. Сейчас сувенирная аллея дает рабочие места для 60 ялтинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».