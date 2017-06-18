Немецкий политик назвал Крым «исконно российской территорией»

Немецкий политик Александр Гауланд призвал федеральное правительство Германии отменить санкции против России, так как, по его мнению, аннексированный Крым «исконно был российским». Такое заявление он сделал на съезде правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» в Карлсруэ, сообщает Die Welt.

«Санкции – это всегда неправильно, это неправильная политика. И они не вернут ни одну часть Крыма. Что поделаешь, Крым, так сказать, исконно российская территория и он не может быть возвращен Украине», – заявил Гауланд.

Также Гауланд сказал, что «понимает главу Кремля Владимира Путина и его действия из-за расширения Североатлантического альянса в Восточной Европе». Кроме того, политик призвал Германию «не упустить свой шанс» построить хорошие отношения с Москвой.

Официально федеральное правительство Германии осуждает аннексию Крыма Россией и поддерживает санкции против этой страны.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».