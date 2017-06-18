Участница Марша равенства в Киеве: после деоккупации Крыма мы таким маршем войдем в Симеиз

Одна из участниц Марша равенства в Киеве, травести-дива Жанна Симеиз сообщила о намерении провести такой марш в аннексированном Крыму после его деоккупации. Об этом она сказала 18 июня в комментарии Крым.Реалии.

«В Крыму это будет во второй день деоккупации. Мы таким маршем войдем в Симеиз», – отметила она.

По словам Жанны Симеиз, она до аннексии много лет работала в Крыму.

Как сообщается, в Марше равенства, который прошел в Киеве утром 18 июня, впервые принимали участие Drag queens – артисты мужского пола, которые переодеваются в одежду женского пола.

Марш равенства, начался в 10 утра возле парка Тараса Шевченко в Киеве, длился более часа и проходил под усиленным наблюдением правоохранителей – 5500 человек. Были установлены фильтрационные пункты, дежурили кинологи и конная полиция.

Перед началом марша противники акции, около сотни представителей преимущественно националистических организаций, недалеко от парка имени Тараса Шевченко, образовали «цепь», непрерывно двигаясь по пешеходному переходу. Кроме того, несколько противников акции подожгли символический флаг ЛГБТ-сообщества. С ними полиция провела профилактическую беседу. У нескольких молодых людей во время проверки правоохранители обнаружили балаклавы, газовые баллончики, куриные яйца и зеленку.

Марш равенства – мероприятие в поддержку ЛГБТ-сообщества в рамках фестиваля «Киев-прайд».