Иран и Китай провели военно-морские учения в Персидском заливе

Иран и Китай провели 18 июня совместные военно-морские учения вблизи стратегически важного Ормузского пролива в Персидском заливе. Эти учения прошли на фоне повышенной напряженности в отношениях между иранскими и американскими военными в Персидском заливе.

Официальное информационное агентство Ирана ИРНА сообщило, что в учениях приняли участие один иранский и два китайских военных корабля, логистическое судно и китайский вертолет, который прибыл к иранскому порту Бандар-Аббас на прошлой неделе. По данным ИРНА, около 700 иранских военных моряков приняли участие в учениях, которые стали первыми такими учениями от 2014 года.

Военно-морские силы США провели совместные учения с Катаром в Персидском заливе 17 июня.

Американские и иранские военные корабли имели несколько напряженных встреч в Персидском заливе в течение последних лет.

Почти треть всей нефти, поставляемой морем, проходит через Ормузский пролив.