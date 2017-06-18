Аварийный участок дороги в Симферополе оградили пнями

В Симферополе дорожные службы города оградили аварийный участок дороги пеньками, сообщают крымские СМИ.

По информации «Сейчас в Крыму», некоторые водители не замечают преграду и наезжают на нее.

«В Симферополе по улице Розы Люксембург на пень наехала Сузуки. Висит на пне. Судя по луже жидкости, вытекающей из нее, пробит поддон», – рассказал порталу очевидец.

Ранее сообщалось, что в этом году подрядчики капитально отремонтировали 11 автомобильных дорог в аннексированном Крыму общей протяженностью в 120 километров.

Отремонтированы участки Восточного обхода Симферополя (11 километров), улицы Севастопольской (5,5 километра), Николаевской трассы (34 километра), а также участки дорог в Ленинском и Сакском районах полуострова. Ремонт обошелся в 4,4 миллиарда рублей.

В январе подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с нынешним министром транспорта Крыма Анатолием Волковым выразил свое недовольство состоянием крымских дорог и работой ведомства в прошлом году.

В Минтрансе же отметили, что главной проблемой в 2016 году для крымских дорог стала «долгосрочная программа на проведение капремонта и реконструкции», в этом году, по сообщению профильного министра, разработали новый подход, который обещают утвердить в течение двух недель.

Уборку дорог также назвали «отвратительной», при этом напомнили, что в текущем году «Крымавтодору» на поддержание дорог в должном состоянии выделено 1,9 млрд рублей.